Рогозин заявил о попытках США «задушить русский космос»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения НАСА якобы в использовании Россией Международной космической станции в политических целях заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики».

«Именно они политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип «космос вне политики», лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос – колыбель мировой космонавтики», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он посоветовал американским партнерам «либо крестик снять, либо трусы надеть» и не «шикать и грозить пальчиком».

Россия, по его словам, будет делать на своем сегменте станции все, что сочтет нужным и полезным. Западным партнерам он посоветовал отменить «свои дурацкие санкции», если те хотят нормализации профессиональных отношений.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что Россия использует Международную космическую станцию (МКС) в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление космического ведомства США опубликовали в четверг ряд американских СМИ, в том числе газета The Washington Post и специализированный интернет-портал Ars Technica.

По словам представителей управления, «НАСА решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки» специальной военной операции России на Украине. В американском космическом ведомстве полагают, что это «в корне противоречит основному назначению станции, состоящему в том, чтобы при участии 15 стран продвигать науку и развивать технологии в мирных целях», передает ТАСС.

В заявлении не уточняется, в связи с чем оно было распространено. Указанные СМИ связывают это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.