ОНФ и военные корреспонденты привезли технику бойцам 100-й бригады народной милиции ДНР

Представители «Народного фронт» доставили на передовую бойцам 100-й бригады народной милиции ДНР технику и амуницию, закупленную на средства, собранные на сайте «Все для Победы!».

«Я не ожидал, что на мой призыв откликнется столько людей, мы соберем столько денег и привезем сюда не только обувь, одежду, но и такие ценные, настолько нужные ребятам на передовой вещи. Я об этом даже не мог мечтать. Это такой дефицит на передовой, и все это будет работать на победу», – заявил военный корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин.

Он лично доставил необходимую технику вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым и корреспондентом Первого канала Ириной Куксенковой на боевые позиции бригады в районе Попасной ЛНР, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

«Благодаря тому, что люди со всей России перечисляли средства на этот сбор, мы здесь, в Попасной, практически на передовой передаем ребятам то, что им больше всего нужно: снаряжение, коптеры, форму, берцы, прицелы и многое другое. То, что попросили ребята из 100-й бригады», – отметил Михаил Кузнецов.

Военнослужащим вручили квадрокоптеры, рации, тепловизоры, прицелы, бронежилеты и каски, медикаменты, аккумуляторы и многое другое. Также общественники передали бойцам слова и письма поддержки от мирных граждан.

«Мы хотели специально сюда приехать, чтобы побыть здесь с вами. Спасибо, что вы за всю Россию держите рубежи. Мы это очень чувствуем, очень этим дорожим. Вся страна с вами. Спасибо, парни, огромное», – поблагодарил бойцов Кузнецов.

«От лица 100-й отдельной мотострелковой бригады Донецкой народной республики выражаю огромную признательность за предоставленную гуманитарную помощь всем, кто не остался безучастным. Это весомый вклад в нашу победу», – ответил боец 100-й бригады НМ ДНР, позывной «Траверз».

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