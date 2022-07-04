Эксперт объяснил логику заявления Шольца о целях Запада на Украине

«Канцлер Германии в своих заявлениях следует линии британских и американских коллег. И пока заявления и действия Запада будут продолжаться в таком духе, сложно говорить о возможном мире на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».

«Если Шольц верит в то, что конфликт завершится лишь после понимания Путиным невозможности завоевать часть Украины – тогда все, конфликт реально можно заканчивать. Потому что Путин и не собирался ничего завоевывать. Россия лишь освобождает территорию Украины от нацизма и натовской инфраструктуры. Поэтому, следуя логике канцлера, властям Украины давно пора садиться за стол переговоров», – рассказал эксперт.

Корнилов полагает, что заявления немецкого канцлера вызваны скорее попытками Берлина следовать за риторикой Вашингтона и Лондона. При этом их позиция не изменилась: они хотят «воевать до последнего украинца». «Шольц играет роль наблюдателя и в большинстве действий пытается говорить то, что соответствует позициям американских и британских коллег», – сказал собеседник.

«Также тема конфликта на Украине стала влиять на внутриполитические расклады в Германии. Немецкому канцлеру пришлось отбиваться от обвинений в его адрес. Одни говорят, что ФРГ недостаточно помогает Украине. Другие, напротив, призывают Берлин дистанцироваться от этого конфликта», – отмечает Корнилов.

«Если Олаф Шольц поймет, что его позиция по Украине только ухудшает внутриполитическую ситуацию в стране и его собственный рейтинг, возможно, он постарается эту тему не акцентировать», – добавил он.

«Вместе с тем, Берлин играет значимую роль при определении внутренней и внешней политики ЕС, будучи локомотивом этой структуры, особенно после того, как из членства вышла Британия. И, как бы Шольц не следовал за позициями США и Британии, мы понимаем, что Брюссель все равно вынужден прислушиваться к мнению Берлина. Но учитывая ограниченный суверенитет Германии, и пока Шольц делает столь авантюристские заявления – мы не можем всерьез говорить о мире на Украине. И не по нашей вине», – сказал политолог.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины. Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».

Ранее глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.

«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.

На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».

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