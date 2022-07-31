Путин поздравил военнослужащих и россиян с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ).

«Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте», – сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ, передает РИА «Новости».

«Мы чествуем всех вас – все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность отчизне и нашему народу», – добавил глава государства.

Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.