В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ

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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Наносить точечные удары по объектам ВСУ в Донбассе намного проще благодаря помощи местных жителей AP/TASS
Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 16 комментариев

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    на ваш взгляд


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    В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ

    		    31 июля 2022, 11:01
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.

    В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Мероприятие приурочено к 326-й годовщине Военно-морского Флота России.

    Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

    В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.


    В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»
    		    30 июля 2022, 04:57
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist рассказала, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2015 году и обратила внимание на его эрудицию и «умение говорить без шпаргалки».

    Она уточнила, что имела возможность пообщаться с российским лидером на протяжении длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году. «Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», – приводит слова Шерман РИА «Новости».

    Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина «всегда стоять на своем».

    «У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», – считает она. Шерман добавила, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».

    Напомним, в начале января французы восхитились новогодним обращением Путина. 

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    В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
    		    30 июля 2022, 16:25
    Фото: t.me/rttv_sport
    Текст: Вера Басилая

    Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.

    «Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.

    Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»

    Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.

    Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.

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    «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 после полученного в СВО опыта

    28 июля 2022, 13:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

    «Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий – это отдельный вопрос. В марте 2022 г. ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада», – цитирует ТАСС Лапина.

    По его словам, опытный образец с изменениями уже продемонстрировали представителям Минобороны.

    Кроме того, корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.

    «Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда «Краснополь», в рамках которой группа компаний «Калашников» делает для боеприпаса основные узлы и блоки. Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре», – сказал Лапин, отвечая на вопрос о перспективах совершенствования комплекса, в который также входит беспилотный летательный аппарат (БЛА).

    Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии.

    Ранее в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.

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    На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
    		    30 июля 2022, 12:06
    Фото: Павел Быркин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.

    Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».

    «Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.

    Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.

    «Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.

    Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.

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    Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
    		    29 июля 2022, 14:02
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.

    «Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.

    Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.

    Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

    Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы. 

    Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.

    Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.

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    Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины

    30 июля 2022, 15:33

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

    «Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», – отмечено в сообщении.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.

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    ВМС Индии передали авианосец собственной постройки «Викрант»

    29 июля 2022, 08:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый самостоятельно построенный Индией авианосец «Викрант» передан судостроителями военно-морским силам страны, сообщило Всеиндийское радио со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны республики.

    «Судостроительная верфь Cochin Shipyard Ltd (CSL, «Кочин шипярд») в четверг передала ВМС Индии первый построенный в стране авианосец «Викрант». В августе он будет официально принят в состав ВМС», – передает ТАСС сообщение индийского минобороны.

    «Поступление «Викранта» на вооружение послужит укреплению ВМС Индии и повышению их роли в обеспечении безопасности в Индийском океане», – заявило оборонное ведомство.

    Одновременно с передачей «Викранта» ВМС Индии получили от США первые два многофункциональных вертолета MH-60 «Ромео», которые войдут в состав палубной авиации нового авианосца. Согласно контракту с корпорацией Lockheed Martin, индийские ВМС к 2025 году получат 24 этих вертолета, предназначенных для противолодочной обороны, ударов по надводным кораблям противника и выполнения других боевых задач.

    Авианосец «Викрант» также будет нести истребители российской постройки МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-31. По данным местной прессы, индийская сторона рассматривает и другие варианты самолетов для его оснащения.

    «Викрант», водоизмещение которого составляет 45 тыс. тонн, является самым крупным военным кораблем, построенным на индийских верфях. Проектные работы над авианосцем начались в 1999 году, киль был заложен спустя десятилетие, корабль был выведен из своего сухого дока в 2011 году и спущен на воду в августе 2013 года. Работы над оборудованием авианосца задержала пандемия.

     

    Напомним, в августе 2021 года Индия вывела первый самостоятельно построенный авианосец «Викрант» на ходовые испытания.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новый индийский авианосец имеет значение и для России.

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    Патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота

    30 июля 2022, 14:08

    Текст: Вера Басилая

    В состав Черноморского флота (ЧФ) приняли новый патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160, он вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

    «В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

    Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения. Корабль вошел в состав соединения охраны водного района НВМБ Черноморского флота.

    С началом службы в составе ВМФ России экипаж нового корабля поздравили начальник штаба – первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук, командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранской организации НВМБ и духовенства.

    ПК «Сергей Котов» является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения.

    Принятые ранее в состав ЧФ аналогичные ПК «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» в настоящее время успешно выполняют задачи в составе НВМБ ЧФ.

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    Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку квартир в ДНР и в ЛНР

    29 июля 2022, 14:30

    Текст: Вера Басилая

    Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья и выплат на ремонт квартир и частных домов необходимо распространить не только на жителей ДНР, но и Луганской народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

    Во время доклада Хуснуллин предложил Путину согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

    «Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тыс. рублей [на квадратный метр]», – цитирует ТАСС вице-премьера.

    «Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», – приводит РИА «Новости» слова Хуснуллина.

    «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», – предложил президент.

    Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры,

    Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.

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    Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

    30 июля 2022, 23:02

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.

    Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает ТАСС.

    Ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.

    Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

    Напомним, в Кремле сообщали, что в воскресенье, 31 июля, в День Военно-Морского Флота президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Петербурге и Кронштадте. В четверг в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 31 июля.

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    Путин возглавил наблюдательный совет молодежного движения России

    29 июля 2022, 21:07

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, следует из соответствующего указа российского лидера.

    «Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент России», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    В набсовет вошли в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Кроме них, в состав совета включены ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, гендиректор организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

    Напомним, 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. До этого закон одобрили Совфед и Госдума.

    20 июля Путин согласился возглавить наблюдательный совет общероссийского движения детей и молодежи. С просьбой взять движение «под свое крыло» к главе государства во время его общения с финалистами конкурса «Большая перемена» обратилась 13-летняя участница форума Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

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    Путин назначил руководителя ГУК Минобороны заместителем министра

    28 июля 2022, 14:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС России.

    «Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны России – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», – передает ТАСС текст указа.

    В июне президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.

    С ноября 2021 года должность замглавы Минобороны, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.

    Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки России, Российскую академию государственной службы при президенте.

    Проходил службу в ГУК МО РФ с 2000 года. В 2009 году занял должность начальника этого управления. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

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    Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

    31 июля 2022, 10:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обходит парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.

    «Перед началом основной части Главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – сообщается на сайте Кремля.

    «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился президент к военнослужащим.

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота.

    В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

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    Россияне подтвердили высокий уровень доверия Путину

    29 июля 2022, 14:19

    Текст: Александра Юдина

    Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.

    Из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 18 по 24 июля 2022 года составил 78,0% (–0,1 п.п. за неделю). О своем доверии Владимиру Путину заявили 80,7% россиян.

    Результаты опроса ФОМ показали, работу Путина положительно оценивают 81% респондентов, а доверяют президенту 78%.

    Как ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил газете ВЗГЛЯД, Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, что, в свою очередь, увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру.

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    В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

    28 июля 2022, 11:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Невы и Кронштадтского рейда началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, сообщили в Минобороны.

    «В ней принимают участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Среди участников репетиции представлены корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств – погранслужбы ФСБ и МЧС России», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    В составе парадной группы морской авиации в рамках генеральной репетиции в небе над Санкт-Петербургом состоится пролет 42 самолётов и вертолетов морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

    В ходе генеральной репетиции Главным командованием ВМФ будут оценены выучка экипажей и командиров кораблей при следовании их по фарватеру в акваториях Кронштадта и Невы, слаженность действий парадной группы морской авиации в ходе полёта по утвержденному маршруту и выучка пешей парадной колонны.

    Отличительными особенностями генеральной репетиции Главного военно-морского парада традиционно станут высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне, а также участие четырех подводных лодок, копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и других парусных судов.

    Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

    Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более 3500 военнослужащих, более 40 надводных кораблей и подводные лодки, 42 воздушных судна.

    Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.

    Праздничные мероприятия и военно-спортивные мероприятия состоятся во всех пунктах базирования и военно-морских базах Военно-Морского Флота.

    В преддверии Дня Военно-Морского Флота России на сайте Министерства обороны дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду и военно-морским парадам на флотах и Каспийской флотилии.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.

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