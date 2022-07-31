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31 июля, воскресенье | Последнее обновление — 11:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ
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В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ
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В Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Мероприятие приурочено к 326-й годовщине Военно-морского Флота России.
Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist рассказала, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2015 году и обратила внимание на его эрудицию и «умение говорить без шпаргалки».
Она уточнила, что имела возможность пообщаться с российским лидером на протяжении длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году. «Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», – приводит слова Шерман РИА «Новости».
Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина «всегда стоять на своем».
«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», – считает она. Шерман добавила, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».
Напомним, в начале января французы восхитились новогодним обращением Путина.
В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
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Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.
«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.
Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
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«Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 после полученного в СВО опыта
Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.
«Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий – это отдельный вопрос. В марте 2022 г. ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада», – цитирует ТАСС Лапина.
По его словам, опытный образец с изменениями уже продемонстрировали представителям Минобороны.
Кроме того, корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.
«Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда «Краснополь», в рамках которой группа компаний «Калашников» делает для боеприпаса основные узлы и блоки. Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре», – сказал Лапин, отвечая на вопрос о перспективах совершенствования комплекса, в который также входит беспилотный летательный аппарат (БЛА).
Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии.
Ранее в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.
На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
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Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».
«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.
Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.
«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.
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Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.
Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.
Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.
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Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины
Российский лидер Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщили в пресс-службе Кремля.
«31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
«Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», – отмечено в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.
ВМС Индии передали авианосец собственной постройки «Викрант»
Первый самостоятельно построенный Индией авианосец «Викрант» передан судостроителями военно-морским силам страны, сообщило Всеиндийское радио со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны республики.
«Судостроительная верфь Cochin Shipyard Ltd (CSL, «Кочин шипярд») в четверг передала ВМС Индии первый построенный в стране авианосец «Викрант». В августе он будет официально принят в состав ВМС», – передает ТАСС сообщение индийского минобороны.
«Поступление «Викранта» на вооружение послужит укреплению ВМС Индии и повышению их роли в обеспечении безопасности в Индийском океане», – заявило оборонное ведомство.
Одновременно с передачей «Викранта» ВМС Индии получили от США первые два многофункциональных вертолета MH-60 «Ромео», которые войдут в состав палубной авиации нового авианосца. Согласно контракту с корпорацией Lockheed Martin, индийские ВМС к 2025 году получат 24 этих вертолета, предназначенных для противолодочной обороны, ударов по надводным кораблям противника и выполнения других боевых задач.
Авианосец «Викрант» также будет нести истребители российской постройки МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-31. По данным местной прессы, индийская сторона рассматривает и другие варианты самолетов для его оснащения.
«Викрант», водоизмещение которого составляет 45 тыс. тонн, является самым крупным военным кораблем, построенным на индийских верфях. Проектные работы над авианосцем начались в 1999 году, киль был заложен спустя десятилетие, корабль был выведен из своего сухого дока в 2011 году и спущен на воду в августе 2013 года. Работы над оборудованием авианосца задержала пандемия.
Напомним, в августе 2021 года Индия вывела первый самостоятельно построенный авианосец «Викрант» на ходовые испытания.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новый индийский авианосец имеет значение и для России.
Патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота
В состав Черноморского флота (ЧФ) приняли новый патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160, он вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения. Корабль вошел в состав соединения охраны водного района НВМБ Черноморского флота.
С началом службы в составе ВМФ России экипаж нового корабля поздравили начальник штаба – первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук, командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранской организации НВМБ и духовенства.
ПК «Сергей Котов» является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения.
Принятые ранее в состав ЧФ аналогичные ПК «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» в настоящее время успешно выполняют задачи в составе НВМБ ЧФ.
Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку квартир в ДНР и в ЛНР
Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья и выплат на ремонт квартир и частных домов необходимо распространить не только на жителей ДНР, но и Луганской народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Во время доклада Хуснуллин предложил Путину согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.
«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тыс. рублей [на квадратный метр]», – цитирует ТАСС вице-премьера.
«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», – приводит РИА «Новости» слова Хуснуллина.
«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», – предложил президент.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры,
Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает ТАСС.
Ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.
Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
Напомним, в Кремле сообщали, что в воскресенье, 31 июля, в День Военно-Морского Флота президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Петербурге и Кронштадте. В четверг в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 31 июля.
Путин возглавил наблюдательный совет молодежного движения России
Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, следует из соответствующего указа российского лидера.
«Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент России», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В набсовет вошли в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Кроме них, в состав совета включены ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, гендиректор организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. До этого закон одобрили Совфед и Госдума.
20 июля Путин согласился возглавить наблюдательный совет общероссийского движения детей и молодежи. С просьбой взять движение «под свое крыло» к главе государства во время его общения с финалистами конкурса «Большая перемена» обратилась 13-летняя участница форума Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.
Путин назначил руководителя ГУК Минобороны заместителем министра
Президент Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС России.
«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны России – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», – передает ТАСС текст указа.
В июне президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.
С ноября 2021 года должность замглавы Минобороны, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.
Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки России, Российскую академию государственной службы при президенте.
Проходил службу в ГУК МО РФ с 2000 года. В 2009 году занял должность начальника этого управления. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Президент России Владимир Путин на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обходит парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
«Перед началом основной части Главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – сообщается на сайте Кремля.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился президент к военнослужащим.
Напомним, в воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Россияне подтвердили высокий уровень доверия Путину
Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.
Из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 18 по 24 июля 2022 года составил 78,0% (–0,1 п.п. за неделю). О своем доверии Владимиру Путину заявили 80,7% россиян.
Результаты опроса ФОМ показали, работу Путина положительно оценивают 81% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Как ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил газете ВЗГЛЯД, Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, что, в свою очередь, увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру.
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В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада
В акватории Невы и Кронштадтского рейда началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, сообщили в Минобороны.
«В ней принимают участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Среди участников репетиции представлены корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств – погранслужбы ФСБ и МЧС России», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В составе парадной группы морской авиации в рамках генеральной репетиции в небе над Санкт-Петербургом состоится пролет 42 самолётов и вертолетов морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.
В ходе генеральной репетиции Главным командованием ВМФ будут оценены выучка экипажей и командиров кораблей при следовании их по фарватеру в акваториях Кронштадта и Невы, слаженность действий парадной группы морской авиации в ходе полёта по утвержденному маршруту и выучка пешей парадной колонны.
Отличительными особенностями генеральной репетиции Главного военно-морского парада традиционно станут высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне, а также участие четырех подводных лодок, копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и других парусных судов.
Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.
Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более 3500 военнослужащих, более 40 надводных кораблей и подводные лодки, 42 воздушных судна.
Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.
Праздничные мероприятия и военно-спортивные мероприятия состоятся во всех пунктах базирования и военно-морских базах Военно-Морского Флота.
В преддверии Дня Военно-Морского Флота России на сайте Министерства обороны дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду и военно-морским парадам на флотах и Каспийской флотилии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.
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