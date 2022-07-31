Путин прибыл на День ВМФ в Кронштадт

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота, сообщают информационные агентства.

День Военно-морского флота (ВМФ) России празднуется каждый год в последнее воскресенье июля. В 2022 году ВМФ отмечает 326-ю годовщину. Президент прибыл в Кронштадт в воскресенье, передает РИА «Новости».

В 2022 году в состав флота вошла атомная подлодка «Белгород». Она станет экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».

Глава государства на борту катера обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, он приветствует и поздравляет экипажи, передает ТАСС.

В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. По данным главы города Михаила Развожаева, пострадали пять человек.