Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

«Работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», – сообщил губернатор.

Напомним, 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования. Позже Резников заявил, что его заявление о контрнаступлении на юге якобы неправильно поняли.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав карту Европы, составленную западными аналитиками, где Украина существенно уменьшилась в размерах.

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