Праздничные мероприятия по Дню ВМФ в Севастополе отменили

Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского

Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана, заявил глава населенного пункта в интервью газете Politico.

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Филатов добавил, что сложившаяся ситуация «не дает права узурпировать власть».

Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

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