Турчак и Пушилин посетили Брест

Секретарь генсовета «Единой России» и глава ДНР Денис Пушилин провели встречу с руководством Брестской области, в ходе которой обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества в контексте новых вызовов и санкций.

«Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Он отдельно поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за четкую позицию, следствием которой стали состоявшиеся переговоры с главой ДНР.

«Мы восстанавливаем русский мир. А русский мир без республики Белоруссия мы себе просто не представляем», – подчеркнул Турчак.

В свою очередь Пушилин отметил, что по итогам встречи были обозначены основные направления взаимодействия двух республик.

«Освободительная операция закончится, а нам необходимо восстанавливать народное хозяйство, устанавливать четкие и понятные связи с дружественными нам регионами. С Брестской областью нам есть что предложить друг другу на взаимовыгодных условиях. Переговоры прошли достаточно успешно, мы подходим к этапу детальной проработки – будь это аграрный сектор или промышленность, в том числе пищевая», – отметил Пушилин.

Также Турчак вместе с послом России в Белоруссии, председателем высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым и Денисом Пушилиным возложили цветы к Вечному огню в Бресте.

«С героической обороны Брестской крепости берет свой отсчет Великая Отечественная война. Гарнизон крепости целый месяц сдерживал превосходящие силы противника, сковав целую германскую дивизию. А знаменитые слова «я умираю, но не сдаюсь» на ее стене до сих пор являются символом мужества и стойкости советских воинов», – отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в эти дни отмечается 78-я годовщина освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

«Город пробыл в оккупации три долгих года. Его население за это время сократилось больше чем наполовину. Погибли десятки тысяч людей. Сегодня, спустя почти 80 лет, мы снова сражаемся с нацистами. И, как и в те роковые годы, враг будет разбит, Победа будет за нами», – заключил Турчак.