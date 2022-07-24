Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания «продуктовой сделки»

Россия рассчитывает, что ООН в рамках «продуктовой сделки» сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, – теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, – он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, сообщает РИА «Новости».

Лавров добавил, что «независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами».

«Мы не просим о снятии санкций – это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность. Что касается продовольствия, здесь, наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими», – добавил он.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.