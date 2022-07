Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания «продуктовой сделки»

Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы

Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.

The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.

Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД