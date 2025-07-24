Tекст: Ольга Иванова

О создании нового раздела на сайте министерства иностранных дел РФ сообщило агентство ТАСС. В разделе публикуются примеры использования языка ненависти против России, а также высказывания с выраженной русофобской риторикой со стороны зарубежных политиков и представителей общественности.

В официальном заявлении министерства говорится: «Вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти», представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале».

В МИД подчеркнули, что Россия и страны мирового большинства поддержали резолюцию ООН, в то время как западные государства голосовали против или воздержались, несмотря на собственные заявления о приверженности борьбе с дискриминацией. В ведомстве назвали это наглядным примером отношения этих стран к провозглашенным ими принципам.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости сохранять память о русофобии Европы и отметил важность ненависти как оружия в борьбе с недружественными странами.