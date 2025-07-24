В Нижнем Новгороде обманули 50 покупателей диванов и кресел на крупную сумму

Tекст: Евгения Караваева

Фигурантами оказались 31-летний учредитель и 32-летний руководитель фирмы, которые с августа по декабрь 2024 года заключали с гражданами договоры на покупку мебели, получая полную предоплату, но не выполняя обязательств по поставке товара, сообщает МВД России в Telegram.

На данный момент известно о 51 пострадавшем, которые не получили оплаченные диваны и кресла. Сумма материального ущерба составила почти два миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемые признали свою вину и уже возместили ущерб 41 потерпевшему на сумму более 1,45 млн рублей. Следствие продолжается, полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступлений и ищет возможности компенсации оставшегося ущерба другим пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пойманы продававшие тряпки под видом брендовой одежды петербургские мошенники.