Пойманы продававшие тряпки под видом брендовой одежды петербургские мошенники

Петербургские мошенники на своих сайтах под видом брендовой одежды и электроники продавали кустарный текстиль и дешевую технику, закупленную оптом в разных регионах России, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Правоохранители задержали пятерых членов группы: двух 32-летних организаторов, 35-летнего закупщика-оптовика, 29-летнего создателя магазинов в Сети, и 30-летнего специалиста по продвижению рекламы, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным МВД, злоумышленники на сайтах предлагали брендовую одежду и электронику с привлекательными опциями и характеристиками. На деле же текстиль шили кустарным способом из дешевого сырья в Иваново. Дешевую технику закупали по оптовым ценам с помощью посредников в разных регионах.

Цены на сайтах мошенников были значительно ниже рынка, при покупке нескольких товаров предоставлялась скидка до 97%. Всего действовало более 70 сайтов.

Когда покупатели вводили данные на сайте, ему звонил работник колл-центра и начинал навязывать покупку других товаров и требовал полную предоплату.

Средний чек покупки составлял 4-5 тыс. рублей, при покупке жертва обнаруживала несколько тряпок стоимостью 200-300 рублей. «Если веса посылки не хватало, туда добавлялись пакеты с песком или землей», – указали в ведомстве.

В Петербурге от действий мошенников пострадали минимум четверо, дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Позже правоохранители установили, что мошенники обманули порядка 150 человек из 30 разных российских регионов. Уголовные дела по этим фактам запрошены у коллег в регионах, все это планируется объединить в одно производство.