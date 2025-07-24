Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Президент Египта выразил соболезнования Путину из-за крушения Ан-24
Сиси выразил соболезнования Путину после гибели всех на борту Ан-24
Египетский лидер опубликовал слова поддержки в адрес Путина и россиян из-за трагедии с пассажирским самолетом в Амурской области.
Заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси опубликовано на его официальной странице в соцсетях, передает ТАСС.
«От своего имени и от имени всего египетского народа выражаю искренние соболезнования моему другу президенту России Владимиру Путину и всем гражданам РФ в связи с крушением пассажирского самолета на востоке страны. Глубоко соболезную семьям всех погибших в этом трагическом инциденте», – написал президент Египта.
Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Амурской области после попытки зайти на второй круг при посадке в аэропорту Тынды. По разным сообщениям, на борту находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа.
Обломки были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершал посадку в тяжелых метеоусловиях с густой облачностью и в гористой местности. В Амурской области введен режим региональной чрезвычайной ситуации после крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Казахстана Олжас Бектенов направили слова поддержки российскому руководству в связи с трагедией.