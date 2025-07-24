В Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24

Tекст: Дарья Григоренко

Орлов указал в своем Telegram-канале, что для координации работы по ликвидации последствий создан круглосуточный оперативный штаб. «Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС», – уточнил глава области.

Кроме того, пресс-служба «Аэрофлота» объявила в Telegram-канале о готовности оказать необходимое содействие в организации перевозки родственников погибших в крушении. Компания выразила глубокие соболезнования из-за трагического события, подтверждая, что готова предоставить помощь пострадавшим семьям.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин получил доклад о падении самолета Ан-24 в Амурской области.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.

СК начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.