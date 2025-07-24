Путину доложили о авиакатастрофе Ан-24 в Приамурье

Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

«Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.