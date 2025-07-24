Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Путину доложили о авиакатастрофе Ан-24 в Приамурье
Президент Владимир Путин получил доклад о падении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путину доложили о крушении, глава государства будет получать информацию по каналам всех оперативников, сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.
СК начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.