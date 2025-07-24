Авиаспасатель сообщил о сложных погодных условиях при крушении Ан-24

Tекст: Алексей Дегтярев

«Погода там была сложная в принципе. 10-балльная облачность. Нижний край [облачности] 210 метров, но не сплошная, а с разрывами», – сказал Дрегер, передает ТАСС.

Он добавил, что высота гор вокруг аэродрома достигала от 900 до 1 100 метров.

Между тем гендиректор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук заявил, что гористая местность создавала дополнительные трудности для экипажа. По его словам, все самолеты обязаны соблюдать установленные минимальные погодные параметры для посадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, поэтому приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Ранее спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.