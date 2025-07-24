Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Авиаспасатель сообщил о сложных погодных условиях при крушении Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершал посадку в тяжелых метеоусловиях с густой облачностью и в гористой местности, рассказал начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
«Погода там была сложная в принципе. 10-балльная облачность. Нижний край [облачности] 210 метров, но не сплошная, а с разрывами», – сказал Дрегер, передает ТАСС.
Он добавил, что высота гор вокруг аэродрома достигала от 900 до 1 100 метров.
Между тем гендиректор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук заявил, что гористая местность создавала дополнительные трудности для экипажа. По его словам, все самолеты обязаны соблюдать установленные минимальные погодные параметры для посадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, поэтому приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
Ранее спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.