Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Спасатели рассказали о сложностях в продвижении к месту крушения Ан-24
Движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, спасатели используют тяжелую технику.
Спасатели МЧС продолжают продвигаться к месту крушения самолета Ан-24, сообщает МЧС России в Telegram. Группировка движется по труднопроходимой горной местности, используя технику высокой проходимости и тяжелую инженерную технику для расчистки пути.
До места падения остается около трех километров, этот участок считается наиболее сложным.
В дополнение к наземной группе, на вертолете Ми-8 из Хабаровска направлены спасатели со специальным снаряжением и аварийно-спасательным инструментом. Также из Благовещенска к месту происшествия выехала аэромобильная группировка из 40 специалистов МЧС, включая психологов.
В поисковых работах участвуют 149 специалистов и 21 единица техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-24 на склоне горы в Амурской области. В результате авиакатастрофы никто не выжил.