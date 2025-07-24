Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Лукашенко и Бектенов выразили соболезнования после крушения Ан-24
После трагедии в Амурской области президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Казахстана Олжас Бектенов направили слова поддержки российскому руководству в связи с крушением Ан-24.
Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину после крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», передает ТАСС.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов также публично выразил соболезнования в связи с трагедией на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. «Хотел бы от имени правительства Казахстана выразить искренние соболезнования», – заявил Бектенов.
Пассажирский Ан-24 перестал выходить на связь после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту находились около 40 пассажиров и шесть членов экипажа.
Мишустин организовал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.