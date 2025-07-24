Управляющий Домодедово рассказал о действовавшем в аэропорту «крепостном праве»

Управляющий Домодедово рассказал о существовавшем в аэропорту «крепостном праве»

Tекст: Вера Басилая

Новый управляющий Андрей Иванов отметил, что после передачи аэропорта в собственность государства «крепостное право», действовавшее при прежних «хозяевах» авиагавани, было отменено. По его словам, «карательная система» ранее включала более тысячи разновидностей штрафов и избыточные регламенты, пишет РБК.

Иванов заявил, что аэропорт ведет активную работу с кредиторами по реструктуризации долга, который сейчас составляет около 70 млрд рублей. Из этой суммы 34 млрд приходится на рубли, а 450 млн – на доллары. В 2025 году аэропорту предстоит выплатить 8 млрд рублей только по процентам.

Глава управляющей компании признал, что по экономическим показателям Домодедово находится в сложной ситуации, однако риска банкротства не допустят. Иванов выразил надежду на привлечение стратегического инвестора уже в 2025 году, подчеркнув, что этот вопрос находится в ведении государства как акционера.

По словам Иванова, финансовые трудности возникли из-за падения пассажиропотока и выручки, увеличения убытков, а также отсутствия сокращений расходов и повышения эффективности. Дополнительные сложности принесло открытие нового терминала Т2, что потребовало значительных инвестиций. К тому же, численность непрофильного персонала была существенно увеличена, а предприятие продолжало брать кредиты.

Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово.

Росимущество стало единственным владельцем ООО «ДМЕ холдинг», управляющего активами аэропорта Домодедово.

Суд ранее предоставил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово и его документации, включая финансовую и техническую информацию.

Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющего группой операционных компаний аэропорта.