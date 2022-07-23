ВВС Британии увеличили число разведывательных полетов после начала Россией СВО

В Энергодаре началась аккредитация школ по российским стандартам

Первая школа в городе Энергодар Запорожской области начала получать аккредитацию и готовится с 1 сентября обучать детей по российский стандартам, сообщил директор школы № 2 Энергодара Вадим Каретников.

«Проходит аккредитация школы по российским стандартам – мы сейчас разрабатываем устав и готовим другую необходимую документацию. <…> На российскую систему образования сейчас идет подбор педагогов. Составляем списки обучения педагогов в Республике Крым», – приводит слова директора школы ТАСС.

По словам Каретникова, Россия предоставит школе все необходимые учебники в первой половине августа, также ожидается штатное расписание нагрузки педагогов и план уроков. Штат педагогов в настоящее время еще комплектуется, каждый день приходят учителя, которые готовы переходить на новые стандарты.

«Школа рассчитана на 1030 учеников – и думаю, в этом году все ученики у нас будут набраны. В данный момент в городе [Энергодар] школа [№ 2] – лидер, мы раньше всех выступили в процесс аккредитации, мы единственные в городе собрались и запустили летний пришкольный лагерь на 140 ребят, в котором провели уже две смены. К нам больше всего приходит преподавателей. Сейчас такая ситуация: в украинской системе образование многие учителя, которые действительно специалисты и педагоги высшей категории, были (по требованию властей Украины – прим. ВЗГЛЯД) уволены, так как не могли преподавать на украинском языке – и они к нам возвращаются, чему мы очень рады», – отметил Каретников.

Он уточнил, что с этого года обучение вновь будет идти на русском языке, но ребята смогут продолжить изучение украинского – в рамках дисциплины «родной язык». Учителя, которые могут ее вести, в учреждении остаются.

Он добавил, что школа № 2 станет [для Энергодара] опорной, а другие учреждения пока будут перенимать ее опыт – процесс будет выстроен по примеру того, как делается в Москве, где нередко администрация сидит в одном здании, а несколько корпусов, в каждом из которых полноценная школа, разбросаны по району. Такой формат подсказали российские коллеги во время визита в Энергодар министра просвещения РФ Сергей Кравцова в июле. «В данный момент сложилась такая ситуация, что мы как базовая школа, а остальные школы являются нашими филиалами», – сказал Каретников.

Накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов дал старт работе восстановленных линий электропередачи, соединяющих Херсонскую и Запорожскую области с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.

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