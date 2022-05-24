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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

Marinens Biblioteks digitale arkiv/Wikipedia
Очередную партию современного западного оружия должна получить Украина, и на этот раз речь идет о поставках противокорабельных ракет. Какими возможностями обладают комплексы «Гарпун», как именно они работают, на каком направлении их будет применять Украина – и насколько опасны они для кораблей ВМФ России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...

Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    		    24 мая 2022, 13:04
    Фото: Marinens Biblioteks digitale arkiv/Wikipedia
    Текст: Игорь Галабурда, инфографика автора

    Очередную партию современного западного оружия должна получить Украина, и на этот раз речь идет о поставках противокорабельных ракет. Какими возможностями обладают комплексы «Гарпун», как именно они работают, на каком направлении их будет применять Украина – и насколько опасны они для кораблей ВМФ России?

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил по итогам онлайн-заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву: «Я особенно благодарен Дании, которая объявила о передаче Украине пусковой установки Harpoon (Гарпун) и ракет с тем, чтобы помочь Украине защитить свое побережье». Ранее о возможности передачи таких комплексов было объявлено по результатам посещения Киева премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

    О чем же идет речь и что именно получат украинские вооруженные силы? «Гарпун» – это противокорабельные ракеты (ПКР) американского производства. Предполагается, что они могут быть использованы Украиной для поражения кораблей российского Военно-морского флота, участвующих в специальной военной операции в Черном море. Иначе говоря, на брифинге не было произнесено, но понятно, что целью такого действия будет названа «необходимость» деблокирования Одессы и других портов Украины, а в качестве оправдания такого шага будет использована «угроза мирового голода».

    Ракеты «Гарпун» имеют варианты для применения с самолетов – AGM-84, с кораблей или береговых пусковых установок (ПУ) – RGM-84, из торпедных аппаратов подводных лодок – UGM-84. Они весьма пожилые, приняты на вооружение 45 лет назад, неоднократно модернизировались. Разные модификации данного комплекса ракеты дальностью действия до 280 км.

    Дания планирует передать Украине расконсервированный комплекс RGM-84L-4 с ракетами модификации Block II. Это всего лишь одна батарея в составе двух «четырехтрубных» ПУ на автомобиле и до 120 ракет. Данные комплексы находились в Дании на консервации с 2003 года. Ракеты данного типа поставлялись во множество государств, Украина должна стать 27-м.

    Схема применения ПКР «Гарпун» выглядит так. Командный пункт (для наземной ПУ) или БИУС корабля (для корабельного варианта) получает данные для целеуказания от собственного радара или от разведывательного самолета, другого корабля. Данные форматируются и вводятся в ИНС – инерциальную систему наведения ракеты в виде полетного задания.

    Ракета стартует, выходит на маршевую скорость и высоту, летит в направлении цели. Во избежание столкновения с водой высота полета контролируется радиовысотомером. Возможно использование GPS. Продвинутые версии имеют двустороннюю связь в том числе и через спутник с оператором для организации скоординированной атаки или перенацеливания. На расстоянии 40–50 км перед целью ПКР включает собственную головку самонаведения и производит самостоятельный поиск. Атака может производиться либо с горизонтального полета, либо с пикирования – по малоразмерным целям с низким бортом.

    В противокорабельном ракетном комплексе «Гарпун» собственно пусковая установка – не самая сложная и дорогая часть. Грубо говоря, это простая конструкция из профильной трубы. Ее задача – просто поднять 4 контейнера с ПКР на фиксированный угол возвышения и направить в сторону корабля противника. Очень грубо направить, это не наведение.

    Пусковая установка соединяет – физически соединяет, через имеющиеся в ней разъемы – ракеты и командный пункт. Но ракеты, пусковая установка и командный пункт – это еще далеко не все. Для полноценной работы комплекса нужен еще радар, который обнаруживает цель и дает комплексу ее точные координаты.

    Это может быть радар на борту корабля или летательного аппарата – истребителя, патрульного, разведывательного, ДРЛОиУ самолета или БПЛА, противолодочном вертолете. Если носитель ПКР сам запускает ракету, то он сам вводит соответствующие данные в бортовую аппаратуру ПКР. А если корабль противника обнаружен другим источником информации, то он передает их через специальную систему связи, принятую в странах НАТО, – Link-16.

    И вот тут возникает самый главный вопрос: кто же будет управлять этими ракетами? Откуда они будут получать целеуказание? Ряд экспертов полагают, что украинские военные не способны делать все это самостоятельно.

    Однако известно, что на базе российской ракеты Х-35 на Украине был разработан береговой противокорабельный ракетный комплекс РКЦ-360 «Нептун». Комплекс, по косвенным признакам, не достиг оперативной готовности. По открытым данным, были произведены только единичные ракеты. Но подготовленные операторы, хотя бы и из испытателей, у Украины наверняка есть.

    И самое главное – у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун». Судя опять же по открытым данным, он оснащен натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету «Нептун». Следовательно, возможно и обратное – использование штатной аппаратуры сопряжения командного пункта ракеты «Нептун» с ракетой «Гарпун» для ввода задания и в нее. Это совместимые системы.

    Давать целеуказание комплекс РК-360МЦ может с помощью двух собственных радаров: «Минерал-У» – пассивный с дальностью обнаружения корабля по работе его радиоэлектронных средств – 600 км и триангуляционным способом определения дальности, и активным с дальностью обнаружения 30–40 км в зависимости от высоты позиции над морем. Да и натовские самолеты-разведчики держат Черное море под плотным наблюдением. И хотя официально и НАТО, и Пентагон заявляют, что не дают украинским войскам целеуказание против российских кораблей, в это очень сложно поверить.

    Конечно, в этой конкретной батарее нет никакой автоматической системы управления (АСУ) или компьютерной подготовки данных. Полетное задание вводится в ракету через кабель с примитивного пульта. Задаются всего лишь вектор на цель и время от момента старта, когда включать ГСН. Таким образом, нет никакой гарантии, что ракета не поразит первую попавшуюся цель – и совсем не ту, на которую изначально была направлена.

    В любом случае, поставка такого оружия осложнит ситуацию для Черноморского флота. Однако не станет непреодолимым препятствием для выполнения им своих боевых задач.

    Украинская блогосфера празднует очередную «перемогу» – якобы Украина получит очередное «абсолютное оружие» против России. Таким уже в свое время были объявлены ПТРК «Джавелин», ПЗРК «Стингер», гаубица М777. Но проходит время и выясняется, что ничего не помогает остановить неумолимое, размеренное движение ВС РФ, НМ ЛНР и ДНР на пути освобождения Украины от нацистов.          

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