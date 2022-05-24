Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

Очередную партию современного западного оружия должна получить Украина, и на этот раз речь идет о поставках противокорабельных ракет. Какими возможностями обладают комплексы «Гарпун», как именно они работают, на каком направлении их будет применять Украина – и насколько опасны они для кораблей ВМФ России?

Министр обороны США Ллойд Остин заявил по итогам онлайн-заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву: «Я особенно благодарен Дании, которая объявила о передаче Украине пусковой установки Harpoon (Гарпун) и ракет с тем, чтобы помочь Украине защитить свое побережье». Ранее о возможности передачи таких комплексов было объявлено по результатам посещения Киева премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

О чем же идет речь и что именно получат украинские вооруженные силы? «Гарпун» – это противокорабельные ракеты (ПКР) американского производства. Предполагается, что они могут быть использованы Украиной для поражения кораблей российского Военно-морского флота, участвующих в специальной военной операции в Черном море. Иначе говоря, на брифинге не было произнесено, но понятно, что целью такого действия будет названа «необходимость» деблокирования Одессы и других портов Украины, а в качестве оправдания такого шага будет использована «угроза мирового голода».

Ракеты «Гарпун» имеют варианты для применения с самолетов – AGM-84, с кораблей или береговых пусковых установок (ПУ) – RGM-84, из торпедных аппаратов подводных лодок – UGM-84. Они весьма пожилые, приняты на вооружение 45 лет назад, неоднократно модернизировались. Разные модификации данного комплекса ракеты дальностью действия до 280 км.

Дания планирует передать Украине расконсервированный комплекс RGM-84L-4 с ракетами модификации Block II. Это всего лишь одна батарея в составе двух «четырехтрубных» ПУ на автомобиле и до 120 ракет. Данные комплексы находились в Дании на консервации с 2003 года. Ракеты данного типа поставлялись во множество государств, Украина должна стать 27-м.

Схема применения ПКР «Гарпун» выглядит так. Командный пункт (для наземной ПУ) или БИУС корабля (для корабельного варианта) получает данные для целеуказания от собственного радара или от разведывательного самолета, другого корабля. Данные форматируются и вводятся в ИНС – инерциальную систему наведения ракеты в виде полетного задания.

Ракета стартует, выходит на маршевую скорость и высоту, летит в направлении цели. Во избежание столкновения с водой высота полета контролируется радиовысотомером. Возможно использование GPS. Продвинутые версии имеют двустороннюю связь в том числе и через спутник с оператором для организации скоординированной атаки или перенацеливания. На расстоянии 40–50 км перед целью ПКР включает собственную головку самонаведения и производит самостоятельный поиск. Атака может производиться либо с горизонтального полета, либо с пикирования – по малоразмерным целям с низким бортом.

В противокорабельном ракетном комплексе «Гарпун» собственно пусковая установка – не самая сложная и дорогая часть. Грубо говоря, это простая конструкция из профильной трубы. Ее задача – просто поднять 4 контейнера с ПКР на фиксированный угол возвышения и направить в сторону корабля противника. Очень грубо направить, это не наведение.

Пусковая установка соединяет – физически соединяет, через имеющиеся в ней разъемы – ракеты и командный пункт. Но ракеты, пусковая установка и командный пункт – это еще далеко не все. Для полноценной работы комплекса нужен еще радар, который обнаруживает цель и дает комплексу ее точные координаты.

Это может быть радар на борту корабля или летательного аппарата – истребителя, патрульного, разведывательного, ДРЛОиУ самолета или БПЛА, противолодочном вертолете. Если носитель ПКР сам запускает ракету, то он сам вводит соответствующие данные в бортовую аппаратуру ПКР. А если корабль противника обнаружен другим источником информации, то он передает их через специальную систему связи, принятую в странах НАТО, – Link-16.

И вот тут возникает самый главный вопрос: кто же будет управлять этими ракетами? Откуда они будут получать целеуказание? Ряд экспертов полагают, что украинские военные не способны делать все это самостоятельно.

Однако известно, что на базе российской ракеты Х-35 на Украине был разработан береговой противокорабельный ракетный комплекс РКЦ-360 «Нептун». Комплекс, по косвенным признакам, не достиг оперативной готовности. По открытым данным, были произведены только единичные ракеты. Но подготовленные операторы, хотя бы и из испытателей, у Украины наверняка есть.

И самое главное – у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун». Судя опять же по открытым данным, он оснащен натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету «Нептун». Следовательно, возможно и обратное – использование штатной аппаратуры сопряжения командного пункта ракеты «Нептун» с ракетой «Гарпун» для ввода задания и в нее. Это совместимые системы.

Давать целеуказание комплекс РК-360МЦ может с помощью двух собственных радаров: «Минерал-У» – пассивный с дальностью обнаружения корабля по работе его радиоэлектронных средств – 600 км и триангуляционным способом определения дальности, и активным с дальностью обнаружения 30–40 км в зависимости от высоты позиции над морем. Да и натовские самолеты-разведчики держат Черное море под плотным наблюдением. И хотя официально и НАТО, и Пентагон заявляют, что не дают украинским войскам целеуказание против российских кораблей, в это очень сложно поверить.

Конечно, в этой конкретной батарее нет никакой автоматической системы управления (АСУ) или компьютерной подготовки данных. Полетное задание вводится в ракету через кабель с примитивного пульта. Задаются всего лишь вектор на цель и время от момента старта, когда включать ГСН. Таким образом, нет никакой гарантии, что ракета не поразит первую попавшуюся цель – и совсем не ту, на которую изначально была направлена.

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В любом случае, поставка такого оружия осложнит ситуацию для Черноморского флота. Однако не станет непреодолимым препятствием для выполнения им своих боевых задач.

Украинская блогосфера празднует очередную «перемогу» – якобы Украина получит очередное «абсолютное оружие» против России. Таким уже в свое время были объявлены ПТРК «Джавелин», ПЗРК «Стингер», гаубица М777. Но проходит время и выясняется, что ничего не помогает остановить неумолимое, размеренное движение ВС РФ, НМ ЛНР и ДНР на пути освобождения Украины от нацистов.

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