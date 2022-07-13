Генерал полиции назвал способ борьбы с преступлениями мигрантов

«Важно вводить так называемый принцип нулевой терпимости – когда наказание наступает за каждое нарушение установленного правила. Обычно введение такого правила в регионе снижает уровень правонарушений», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя гибель жителя Подмосковья в драке с мигрантами.

«Серьезные правонарушения возникают на фоне попустительства к более мелким проступкам. Чаще всего такого рода столкновения возникают, когда на предварительных этапах не было соответствующей реакции. Если есть такая реакция властей, правоохранительных органов, то серьезных проблем обычно удается избежать», – рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

«Здесь, конечно, встает вопрос о криминальной статистике. К сожалению, до сих пор наши правоохранительные органы находятся под гнетом показателей и зачастую им невыгодно регистрировать на жалобы граждан. Это существенно осложняет ситуацию», – посетовал эксперт.

Вообще конфликты между группами людей разных национальностей и вероисповеданий возникают часто, и не только в России, а во многих странах, напомнил генерал. «Способы противодействия в данном случае известны. В первую очередь, важна профилактика. Правоохранительные органы должны заранее проводить работу с мигрантами и с их работодателями, а также с авторитетными людьми в этой среде, например, лидерами диаспор этих народов в России», – отметил собеседник.

Сославшись на свой многолетний опыт работы, генерал добавил, что столкновения «исключительно на национальной почве происходят крайне редко». «В основном это конфликты, связанные с социально-экономическими проблемами, или же межличностные, на эмоциональном фоне и так далее. Инцидент в Подмосковье можно отнести в первую очередь именно к разряду межличностных, поскольку поводом послужило некорректное поведение приезжих по отношению к девушке, за которую заступился местный житель», – полагает Ворожцов.

«Налицо тяжкое преступление, а факторы, которые способствовали его совершению, вызывают большие вопросы. Установить их, привлечь виновных к ответственности и активизировать профилактику, чтобы такого повторилось, – это сейчас основные задачи правоохранительных органов», – уверен Ворожцов.

Как сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в деревне Тарасково под городом Кашира в ночь на вторник возник конфликт между группой мужчин, который перерос в драку.

По данным газеты «Московский комсомолец», на одной из улиц поселка приезжие начали приставать к девушке, местный житель вступился за нее, после чего началась драка. Позднее очевидцы сообщили, что в руках у приезжих были замечены биты и камни. Отец местного жителя, который заступился за девушку – 41-летний Карен Тер-Хачатрян, – попытался успокоить дерущихся, но был сильно избит и умер в ту же ночь.

Позднее у общежития, где живут мигранты, начали собираться толпы местных жителей, в адрес приезжих прозвучали угрозы. Конфликтующие договорились встретиться вновь вечером во вторник, после этого в ситуацию вмешалась полиция и Росгвардия. По словам местных жителей, они не раз жаловались на неподобающее поведение мигрантов, в основном по отношению к женщинам, но никаких мер власти не предпринимали.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, сотрудники полиции задержали 21-летнего участника инцидента. Личности остальных участников происшествия также установлены, в настоящее время они разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). «В дальнейшем поступила информация о смерти по месту жительства одного из мужчин, принимавших участие в конфликте», – добавили в главке.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в конфликте принимали участие более 20 человек, в том числе трудовые мигранты. По его версии, поводом для конфликта также стало нецензурное обращение к девушке, за которую заступился местный житель.