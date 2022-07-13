В Подмосковье из-за девушки подрались более 20 мигрантов и местных жителей

Конфликт между группой мужчин перерос в драку в деревне Тарасково в городском округе Кашира в Подмосковье, один из участников конфликта задержан, остальные разыскиваются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«11 июля в 23.41 мск в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Кашира поступило сообщение о драке. В дальнейшем участники конфликта скрылись с места происшествия. Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что в деревне Тарасково между группой граждан произошел словесный конфликт, который перерос в драку», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнего участника инцидента. Личности остальных участников происшествия также установлены, в настоящее время они разыскиваются, предпринимаются меры к их задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

«В дальнейшем поступила информация о смерти по месту жительства одного из мужчин, принимавших участие в конфликте», – добавили в главке.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия возникновения конфликта.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в конфликте принимали участие более 20 человек, в том числе трудовые мигранты.

Поводом для конфликта стало нецензурное обращение к девушке, за которую заступился местный житель.

Ранее в деревне Тарасково в Московской области прошли массовые волнения после драки с приезжими и гибели одного из местных жителей.