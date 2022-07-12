В России раскрыли сеть сбыта мефедрона

Правоохранители задержали в разных регионах семерых подозреваемых в сбыте наркотиков, изъято около 50 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Копейском городском округе оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали наркокурьера. Он попытался забрать из тайника, оборудованного в лесном массиве, сверток с мефедроном. Задержанный оказался жителем Тюменской области. Неподалеку полицейские обнаружили вторую закладку с наркотиками», – цитирует Волк ТАСС.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали еще шестерых подозреваемых. Ими оказались жители Тюменской, Иркутской, Свердловской и Томской областей.

По версии следствия, они тоже занимались перевозкой наркотиков, всего у них изъяли 22 кг наркотиков.

В тайниках, устроенных участниками группы, найдено 50 свертков с мефедроном. Их сбывали мелкооптовым курьерам и закладчикам. Из незаконного оборота изъято свыше 28 кг синтетических наркотиков.

Возбуждены уголовные дела, все возможные соучастники устанавливаются.

В апреле в российской столице задержали одного из основателей площадки по продаже наркотиков «Гидра» в Сети Дмитрия Павлова, его арестовали по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».