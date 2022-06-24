Ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой

Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской народной республики (ЛНР) и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева.