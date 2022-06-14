Биотехнолог рассказал о взаимодействии России с Индией и Китаем в сфере науки

«Мы принесем немало пользы тем странам, которые не отказываются от партнерства с нами», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов, рассказывая о возможностях для ученых, которые открылись после введения санкций Западом.

Европейские санкции абсолютно никак не сказываются на деятельности ученых, считает эксперт. По его словам, Индия и Китай вполне способны полностью компенсировать необходимую материальную базу для исследований и работы. «95% того, что мы покупали в Европе и США, было этими странами куплено в Индии и Китае, затем переписывались паспорта и вешался торговый знак фирм США и Европы. И раньше, покупая материалы, мы доплачивали «за бренд» и за статус европейских предприятий», – говорит Духовлинов.

Теперь же, поскольку Европа наложила на Россию санкции, россияне могут покупать абсолютно те же материалы, что и ранее, только напрямую из Индии и Китая, и, соответственно, дешевле, объясняет собеседник. Единственная проблема, с которой столкнулась данная сфера, – построение логистики, но сейчас она решена.

Также влияние на сферу оказывает ослабление доллара и евро и укрепление рубля: при российском финансировании научных работ ученые способны купить материалов на 40% больше, чем раньше, делится биотехнолог. В связи с этим становится невыгодно иметь дело с европейскими заказчиками. Все партнерство постепенно передвигается в Китай и в Индию.

«Сейчас, к примеру, у нас идут работы по созданию ряда продуктов для спортсменов по заказу государственных организаций. Речь идет о препаратах, повышающих митохондриальный потенциал и полностью разрешенных WADA. Еще один наш продукт предназначен для восстановления последствий после COVID-19 (восстановление вкуса, сперматогенеза, нормализация когнитивных функций), сейчас он выводится на рынок», – отмечает Духовлинов.

Ряд исходных материалов (аминокислоты, трисгидроксиметиламинометан, метилен-бис-акриламид) собеседник заказывает в Индии и Китае через российских представителей, подчеркивая, что все приходит отличного качества.

«Эти отношения растут. Есть интерес к российской продукции со стороны Индии, например, в сфере онкологии. Нами создан ряд уникальных препаратов в этой сфере, и рынок Индии и Китая очень комфортен для этого. В восточных странах солнечное излучение дает дополнительное влияние и, например, рак кожи очень распространен. Наши исследования могут помочь людям облегчить их заболевания, а это самое главное. Так что мы принесем немало пользы тем странам, которые не отказываются от партнерства с нами», – заключил биотехнолог.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Духовлинов рассказывал, что антироссийским санкциям можно сказать спасибо, так как это стало тем добавочным весом в тренажере нашей науки и экономике, который сделает наши технологические мышцы еще больше и сильнее.