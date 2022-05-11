Биотехнолог рассказал о влиянии антироссийских санкций на научную деятельность

«Можно сказать и «спасибо санкциям», так как это стало тем добавочным весом в тренажере нашей науки и экономике, который сделает наши технологические мышцы еще больше и сильнее», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов.

«На качество самой научной деятельности и на научный процесс европейские санкции отрицательно никак не сказались. Я и наш коллектив ученых как занимались интересующими нас вопросами и поставленными задачами, так и продолжаем. Есть, конечно, ситуации, связанные с санкциями, но их воспринимаем скорее как курьезные», – говорит Духовлинов.

Он рассказывает, что ряд иностранных журналов отказался публиковать научные статьи, ссылаясь именно на якобы российскую агрессию к Украине. Однако, по мнению ученого, эти журналы сами себя лишили ценной научной информации. «Мы с удовольствием опубликуемся в наших русских журналах. Тем более что вначале у нас всегда идет патентование – наши патенты остаются опубликованными по всему миру и приравниваются к научным публикациям. Поэтому попытки «урезать нас в статьях» выглядят даже наивно», – делится биотехнолог.

При этом он подчеркивает, что ни один из его знакомых ученых европейцев не прекратил общение, в том числе по профессиональной сфере. Некоторые, конечно, с «виноватым» тоном говорят, что их институты и фирмы запрещают иметь дело с русскими, говоря «вы уж извините, если мы с вами пообщаемся по другому телефону или другой почте, на темы, как прежде и общались». Такой опыт в очередной раз доказывает – наука вообще вне политики.

«Многие думают, что ученых можно разделить и что-то запретить, но это мнение функционеров, однако настоящие ученые ценят научную мысль, справедливость научного открытия и работают исключительно на благо человека и человечества. А те, кто управляют учеными или пытаются ими управлять, сами должны иметь хоть какой-то академический статус, без этого никакого грамотного управления не выйдет», – считает собеседник.

Но в сложившейся ситуации, по мнению эксперта, есть масса положительных сторон. Например, российские специалисты увидели «кто чего стоит», а поведение людей служит ярким примером. «Действительно ли мы работаем с профессиональными учеными, преданными своей Родине?», – задается вопросом Духовлинов. Такие стрессовые ситуации, на его взгляд, даже иногда нужны, поскольку они укрепляют коллективы, вычищают из них «безвольных и трусливых».

«Могу сказать, что мы все даже как-то сплотились и еще упорнее стали работать. Еще явнее стала необходимость в собственных сырьевых базах, которые уже начали создаваться. Пошел вверх рейтинг отечественных научных журналов. Количество проектов, в которых я участвую, выросло – мы перестали рассчитывать на какие-то технологи из-за границы и стали делать их сами. Лично моя рабочая загруженность возросла, и все оправдывается и окупается», – отмечает ученый.

Для развития в России научной деятельности, по мнению собеседника, необходимо разработать пакет законов о более ускоренном внедрении разработок в области медицины и лечебных технологий. Страна должна стать фармацевтически и медицински не только независима, но и держать первенство по этим вопросам в мире. Для этого надо внедрять, ускорить процедуры регистрации и лицензирование производств, сократить все проволочки в этих сферах, увеличить количество экспертов, чтобы все заключения делались быстрее. Ученые же в свою очередь должны создать нужные продукты, которых в стране совершенно точно будет достаточно – от рака, инсультов, инфарктов, для продления жизни, лечения инфекций.

Развиваться, как считает специалист, в биотехнологии будет, в первую очередь, все сырьевые сферы. «Это питательные среды, аминокислоты, лекарственные субстанции. Сейчас много предприятий начали, и весьма успешно, производить то, что раньше закупалось в Европе и США. Поэтому, можно сказать и «спасибо санкциям», так как это стало тем добавочным весом в тренажере нашей науки и экономике, который сделает наши технологические мышцы еще больше и сильнее», – заключил Духовлинов.

Ранее газета ВЗЛЯД писала, что антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы» – в сфере туризма в странах ЕС наблюдается падение. По мнению экспертов, последствия для европейской туротрасли будут весьма значительными.