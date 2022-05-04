Вооруженные силы России уничтожили шесть тяговых электроподстанций украинских ж/д

Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, передает Минобороны.

Ведомство сообщает в Telegram, что электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены «пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 40 военных объектов Украины, «среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».

Также ракетными войсками «поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».

Кроме того, поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка (ЛНР), в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха», – говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы.

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