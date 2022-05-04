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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
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Украинские войска ночью обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства говорится, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 – населенный пункт Опытное – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра».
По его данным, в 00.44 ВСУ также обстреляли Кировский район столицы республики, выпустив по нему три снаряда того же калибра.
Ранее сообщалось, что украинские силовики разместили РСЗО на территории школ в Николаеве.
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Эксперт: Критика НАТО из уст Папы Римского привела к переполоху на Западе
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал критику НАТО со стороны Папы Римского Франциска, отметив, что его выступление вызвало переполох на Западе.
«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усомнился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое редко используется в английском, но встречается в других европейских языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.
По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнаружить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи тоже имеются.
«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по всему миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Вашингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-католик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации», – написал Дудаков.
Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других католиков. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с понтификом.
«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Франциска уже вызвало переполох среди католических священников в США – причем в основном либерального толка. В неудобное положение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против России», – добавил политолог.
Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
Также Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Посол Украины в Германии сравнил Шольца с колбасным изделием
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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – сказал Мельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Напомним, Шольц объяснял свой отказ лететь в Киев апрельским решением украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме.
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений. Он назвал «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе
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«Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с «Азовстали». И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с «Азовстали».
«За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти», – сказал руководитель батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. «Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию «Азовстали». Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем», – подчеркнул Ходаковский.
«Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать», – рассказал собеседник.
«На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи», – уточнил Ходаковский.
Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. «Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с «пещерным городом». Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию», – пояснил Ходаковский.
«Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся», – заключил Ходаковский.
Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы
Российские военные поразили ангары с иностранными вооружениями на территории Одессы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Он добавил, что артиллерия ВС России нанесла удары 54 украинским огневым позициям и почти 200 районам сосредоточения живой силы и техники. «Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Кроме того, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2 783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня», – подчеркнул представитель ведомства.
По данным Минобороны, также уничтожено 1 тыс. 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщали, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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В Сети сообщили о ракетных ударах по Львову
ВС России, предположительно, нанесли сразу несколько ударов по военным объектам во Львове. Частично эту информацию подтвертили в мэрии города.
Часть города осталась без электричества, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в результате удара повреждены две электроподстанции.
Фото, как горят подстанции во Львове после ракетного удара, позже опубликовал губернатор Максим Козицкий. По его данным, предварительно повреждены три электроподстанции.
После обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета. Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало на 87%.
Также взрывы зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Тернопольской и Одесской областях.
Кроме того, звуки взрывов слышали в Киеве и Киевской области. Тем временем «Укрзалізниця» уже сообщила о задержках поездов из-за взрывов. В частности, составы не могут въехать во Львов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия начала военную операцию против железных дорог Украины.
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине
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Украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим, заявили в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
МИД напомнил, что споры о наличии неонацистов на Украине ведутся до сих пор, и в качестве одного из аргументов используется еврейское происхождение Владимира Зеленского.
Ведомство отметило, что президент Латвии Эгилс Левитс, также имеющий еврейские корни, «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в собственной стране.
«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – задались вопросом в МИД.
Министерство отметило, что глава израильского МИД не видит, что вслед за русскими на Украине может начаться и преследование евреев.
«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?», – говорится в сообщении.
Израильские власти отмечали в 2017 году количество антисемитских инцидентов, в том числе акты вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, на Украине выросло в разы, напомнил МИД.
«Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые», – подчеркнули в ведомстве.
Министерство напомнило о проводившихся на Украине факельных шествиях с портретами Степана Бандеры и лозунгами «Юде – геть!» и другими оскорбительными надписями.
Подписанный Зененским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» не работает, власти и правоохранительные органы не реагируют на юдофобские выкрики, указало ведомство.
«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
Зеленский потребовал от России вернуться к «границам до 24 февраля»
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном изданием The Wall Street Journal, выразил мнение, что Россия якобы должна вернуться к «границам до 24 февраля» и «вернуть» Крым.
Зеленский выразил мнение, что Россия должна вернуться к «границам до 24 февраля». Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым, передает ТАСС.
«Восстановление территориальной целостности – наша задача номер один», – заявил он. «Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие. <…> Наш максимум – это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», – считает Зеленский.
При этом он признал, что понимает невозможность «получить все немедленно». «Нам сначала нужно предпринять определенные шаги, чтобы остановить [конфликт], потом будет работать дипломатия», – сказал Зеленский.
В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Свидетельница рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на «Азовстали»
Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь», для картинки, рассказала жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
«Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались – снимали, пока стояли – снимали, и как спустились – снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», – передает РИА «Новости» слова жительницы Мариуполя.
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Украинскую пыточную и тело без ног в форме ВС России обнаружили под Херсоном
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Устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона, сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд.
«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, принимавший участие в операции, в ходе которой и была обнаружена пыточная камера.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов.
Ранее Главным следственным управлением СК были возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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ВС России открыли огонь по позициям боевиков на «Азовстали»
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Боевики украинского националистического батальона на «Азовстали» вышли на огневые позиции, российские военные и военные ДНР открыли огонь, сказал представитель пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев.
«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», – цитирует Астафьева РИА «Новости».
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что якобы находившийся на «Азовстали» канадский генерал мог покинуть это место, когда предпринималась несанкционированная попытка выхода с территории этого предприятия.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Кадыров предложил расширить границы спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации России по всей территории Украины, а не только на территории ДНР и ЛНР.
«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами [выстраивать] те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать», – уточнил Кадыров.
Он отметил, что сейчас войска ДНР, ЛНР и России в ходе спецоперации показывают хорошие результаты. «Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», – сообщил глава Чечни.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров назвал командира неонацистов на «Азовстали» «конченым лохом»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «конченым лохом» скрывающегося в подвалах завода «Азовсталь» командира неонационалистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и призвал его выйти на поле боя.
«Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай, покажи себя. Закончим раз и навсегда! Как ты после этого себя представляешь? Я тебе говорю официально: ты не воин, ты не мужчина, ты лох конченный. Если бы ты не был бы таким, ты так не поступил бы» – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Ранее Кадыров заявил, что в бункерах под «Азовсталю» по вине неонацистов находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых.
Накануне президент России Владимир Путин проинформировал лидера Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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