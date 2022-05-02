В ЕС подтвердили подготовку нового пакета санкций против России

Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» ее слова.

Помпили отметила, что темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ. Более того – все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», – заявила министр.

Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.

До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.

Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.

После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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