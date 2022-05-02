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В ЕС подтвердили подготовку нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» ее слова.
Помпили отметила, что темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ. Более того – все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.
«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», – заявила министр.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»
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Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.
Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».
Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.
Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
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«У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.
«Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.
«Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.
«Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
«Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.
Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Если Россия прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.
Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Первыми из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок российского газа лишились Польша и Болгария.
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В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
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Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».
Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».
Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.
По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.
Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
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Глава Минфина Германии заявил об отказе оплачивать газ в рублях
Как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер, страна не платит за газ в рублях и не будет платить в будущем, написал он в соцсети.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», – утверждает он, передает RT.
По его словам, сейчас Берлин старается быстрее стать независимым в вопросе поставок энергоносителей из России.
Напомним, ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
США одобрили поставки СПГ из Техаса в ЕС
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Соединенные Штаты одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Евросоюза, не имеющими договоров о свободной торговле с США, сообщило катарское издание Doha News.
По имеющимся у издания сведениям, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, «получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле», передает РИА «Новости».
Однако, как отметило издание, «Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году».
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки «голубого топлива» не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 млрд долларов после запуска сможет производить около 16 млн тонн СПГ в год.
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Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом из-за санкций против «Новатэка»
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Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении «дочки» компании «Новатэк» Novatek Green Energy, предупредили в компании.
«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что из-за физико-химических свойств газа при изменении температуры при длительном простое вагонов может случиться выброс газа в атмосферу, что приведет к возгоранию и сложному для тушения пожару.
Как следует из заявления компании, «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».
«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», – говорится в релизе.
Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых Газпром, «Новатэк», «Акрон».
Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Шольц обозначил сроки отказа Европы от российского угля
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Евросоюз (ЕС) прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью The Indian Express, что ЕС «вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц (...) многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», передает ТАСС.
«Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», – подчеркнул он.
Ранее Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
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