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Жители Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России
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Против отказа Словакии от российских газа и нефти выступают свыше 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Fokus и Markiza.
Против отказа от поставок выступают 62% респондентов. 25% поддерживают отказ в течение ближайших лет, 7% – в течение 2022 года. Сторонниками продолжения поставок из России являются в основном избиратели левоориентированных партий «Республика», «Курс – социальная демократия», «Голос – социальная демократия», «Мы – семья». Против поставок газа и нефти из России выступают сторонники правоцентристских партий и движений: партии «Прогрессивная Словакия», движения «Обычные люди и независимые личности», Христианско-демократического движения, партии «Свобода и солидарность».
Опрос проходил с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные об уровне неточностей в опросе не указан, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»
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Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.
Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».
Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.
Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
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Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».
Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».
Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.
По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.
Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
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Названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.
Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Если Россия прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.
Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Первыми из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок российского газа лишились Польша и Болгария.
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Глава Минфина Германии заявил об отказе оплачивать газ в рублях
Как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер, страна не платит за газ в рублях и не будет платить в будущем, написал он в соцсети.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», – утверждает он, передает RT.
По его словам, сейчас Берлин старается быстрее стать независимым в вопросе поставок энергоносителей из России.
Напомним, ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Европа начала перераспределять потоки газа из России
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После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.
Издание обратило внимание на рост объемов бронирования мощностей на прокачку газа в точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенной между Грецией и Болгарией, а также на рост объемов прокачки через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей, пишет Прайм.
Данные газотранспортных систем показывают, что заявки на транзит газа России через Украину и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта Газпрома в Польшу и Болгарию. Это, в свою очередь, свидетельствует о перераспределении потоков газа из России в Европе.
Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формируются на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки Газпромом поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 млн кубов).
При этом увеличилась прокачка через ГИС «Ужгород» на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 млн кубометров, то 27 апреля – уже около 57 млн, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по «Ямалу – Европе» держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки Газпромом поставок газа в Польшу. В компании отметили, что накануне Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в Германии и объем реверса по «Ямалу – Европе» почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
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США одобрили поставки СПГ из Техаса в ЕС
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Соединенные Штаты одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Евросоюза, не имеющими договоров о свободной торговле с США, сообщило катарское издание Doha News.
По имеющимся у издания сведениям, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, «получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле», передает РИА «Новости».
Однако, как отметило издание, «Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году».
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки «голубого топлива» не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 млрд долларов после запуска сможет производить около 16 млн тонн СПГ в год.
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Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом из-за санкций против «Новатэка»
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Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении «дочки» компании «Новатэк» Novatek Green Energy, предупредили в компании.
«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что из-за физико-химических свойств газа при изменении температуры при длительном простое вагонов может случиться выброс газа в атмосферу, что приведет к возгоранию и сложному для тушения пожару.
Как следует из заявления компании, «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».
«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», – говорится в релизе.
Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых Газпром, «Новатэк», «Акрон».
Итальянская Eni решила платить за российский газ в евро
Ведущая нефтегазовая группа Италии Eni будет соблюдать существующие договорные условия по закупкам газа из России и поэтому не намерена открывать рублевый счет, заявил финансовый директор компании Франческо Гаттеи, сообщило информагентство Ansa.
«Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Пушков высмеял заявления властей Польши о «ненужности» российского газа
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Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности «голубого топлива» из России, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор обратил внимание, что «Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит».
Накануне официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что после приостановки прямых поставок Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Он уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам Варшавы по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу.
«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», – передает РИА «Новости» его слова.
Тем временем российская компания Газпром подтвердила запрошенные Молдавией объемы газа на май.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
-
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