Пугачева назвала срок возвращения в Россию

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, когда планирует вернуться в Россию.

Певица обещает, что вернется в Россию осенью. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», – рассказала Пугачева «Известиям».

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и двумя детьми уехала в Израиль в начале марта. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка уверяет, что обязательно вернется в Россию.

В конце апреля сообщалось, что Галкин уволился с Первого канала. Новым ведущим шоу «Сегодня вечером» стал Николай Цискаридзе.

После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу и там теперь помогают беженцам с Украины. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.

Впрочем, многие артисты остались в России, публично выступили в поддержку действий российских властей и выступают перед получившими боевые ранения российскими военнослужащими. Так, участников СВО в госпитале навещали заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет», заслуженная артистка России Екатерина Гусева. А актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.