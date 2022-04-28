СМИ сообщили об увольнении Галкина с Первого канала

Первый канал решил заменить ведущего шоу «Сегодня вечером»: вместо уехавшего из России Максима Галкина вести программу будет другая звезда, пишут СМИ.

Галкин вел передачу пять лет. Вскоре стартуют съемки новых выпусков, но с новым ведущим; среди кандидатов якобы актеры Александр Олешко, Вячеслав Манучаров и Нонна Гришаева, а также телеведущий Дмитрий Борисов, сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, не исключено, что вернется формат с двумя или «вообще несколькими ведущими».

Судьба другого проекта Галкина – «Лучше всех» – пока неизвестна.

При этом у самого юмориста скоро состоится большой гастрольный тур по Израилю: билеты раскупаются быстро, из-за чего были объявлены дополнительные концерты. Кроме того, ему уже якобы предложили работу на местном телевидении.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.

Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.

После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».