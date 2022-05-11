Эксперты оценили возможности импортозамещения полупроводников

Дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая, сообщили эксперты.

Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках, передает РИА «Новости». В конце февраля тайваньский производитель полупроводников TSMC – один из лидеров по изготовлению микросхем в Азиатско-Тихоокеанском регионе – прекратил поставки своей продукции в Россию и остановил производство российских процессоров марки «Эльбрус» и «Байкал». Кроме того, в новый санкционный список Великобритании попали компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал Электроникс».

«Надо четко осознавать, что в России необходимого техпроцесса для производства таких микрочипов нет, и в ближайшее пару лет не предвидится, потому что для производства столь сложного микрочипа необходимо оборудование, которое есть на Тайване или в азиатских странах, в Малайзии, например... Я думаю, учитывая, что развитие с каждым годом становится все легче, России понадобится лет 15 на это (на налаживание системы изготовления полупроводников), если такая задача вообще стоит», – считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Однако необходимой производственной площадки для налаживания производства в стране пока нет: завод «Микрон» в Зеленограде, микроконтроллеры которого можно найти в картах «Мир» и «Тройка», не обладает техпроцессом, который позволил бы производить такие сложные микрочипы, отметил Половников.

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, альтернативой тайваньскому TSMC, прекратившему поставки в Россию, может стать китайская SMIC. «При этом есть ряд нюансов, которые необходимо учесть: год на перезапуск производства, вероятное изменение внешнего вида чипа, политика компании и лояльность к российскому рынку со стороны Китая», – пояснил аналитик.

Он напомнил и о других сложностях в случае с SMIC. «Дело в том, что это предприятие и так работает в достаточно сложных обстоятельствах, потому что в США их предупредили: если американские технологии будут каким-то образом использоваться для производства чипов страны, которая находится под санкциями, то это может обойтись ужесточением санкций против китайского предприятия. А поскольку оборот этого предприятия от США весьма заметный, то они могут сами не особо захотеть выполнять контракты для России», – считает Бойко.

Ранее ученые лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ разработали и испытали новую плату цифрового приемника, основанную преимущественно на российских компонентах, она будет обеспечивать связь для малых космических аппаратов.