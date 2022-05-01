Посол Украины пожаловался на «вялую» помощь со стороны Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.

«Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение – или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild.

По мнению украинского посла, немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а «политика твердой руки – это история». Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. В связи с этим он призвал как можно скорее поставить 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и «многое другое».

По словам посла, Берлин также мог бы увеличить размер финансовой помощи для перевооружения Украины. «1 млрд евро помощи для Украины – это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 млрд евро», – добавил Мельник.

Дипломат также высказал мнение, что «третья мировая война уже началась», а события на Украине затрагивают всех, в том числе немцев, хоть и «пока» не в военном отношении. При этом Мельник назвал «полной чепухой» опасения Берлина стать стороной конфликта из-за поставок вооружений.

Напомним, концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

Ранее украинский посол в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».

Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. По данным СМИ, политику грозит отставка, ведь ситуация на Украине привела к внутриполитическому кризису в самой Германии.

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