Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может вызвать острый внутриполитический кризис в самой ФРГ и привести к отставке канцлера.

По данным газеты Bild, Минобороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка потребностей ВСУ, который передал Берлину Киев. У издания в распоряжении есть список, который передала украинская сторона, и одобрил Берлин. Список сократился с 48 до 24 страниц.

Киев просит танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Газета отмечает, что из одобренного Берлином списка «исчезло все тяжелое вооружение», которое немецкая промышленность хотела продать Киеву.

Сообщается, что большинство партий, включая правящую коалицию в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90»/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) – так называемой коалиции «Светофор» – поддерживают поставки вооружений Киеву.

Der Spiegel пишет, что если Шольц по-прежнему будет затягивать поставки тяжелых вооружений Украине, его положение станет настолько шатким, что в Бундестаге может возникнуть вопрос о доверии к канцлеру.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Шольца, который не спешит поставлять тяжелое вооружение на Украину.

«Польша поставляет Украине очень много оборонительного вооружения», а «Германия занимает тут двойственную позицию», – передает его слова ТАСС.

«Я буду говорить с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира. Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности», – указал Моравецкий.

Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».

Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.