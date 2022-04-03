Украинский посол обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel.

«Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», – утверждал Мельник, передает ТАСС.

Он отметил, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.

Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из России газа, нефти и угля.

По его словам, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ. «У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции», – подчеркнул украинский дипломат.

В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера и статс-секретаря МИД Андреаса Михаэлиса.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.

1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.

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