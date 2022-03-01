Посол Украины в Германии назвал возврат Крыма условием урегулирования конфликта с Россией

Конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины.

Мельник на фоне начавшихся переговоров о дипломатическом урегулировании войны в Украине подчеркнул, что территориальная целостность его страны не может быть предметом торга. «Это означает, включая Крым и Донбасс. Это означает, что компромиссы здесь невозможны», – передает Deutsche Welle его заявление.

Отмечается, что Мельник потребовал восстановления статуса Украины, существовавшего до 2013 года, когда Крым и сепаратистские регионы Донбасса еще находились под контролем правительства в Киеве.

«Эта позиция не может быть темой переговоров, насчет всего остального – посмотрим. Украина отвергает и требование России о демилитаризации. Это абсурдно, мы не можем позволить себе этого – мы суверенное государство», – добавил он.

По мнению посла, первый раунд переговоров с Россией, состоявшийся 28 февраля в Гомельской области, окончился провалом. «Это не были мирные переговоры. Ведь российские удары продолжаются», – заявил он.

Кроме того, Мельник выразил надежду на то, что Россия не станет разыгрывать «атомную карту» и призвал Евросоюз дать Украине хотя бы конкретную перспективу на вступление в эту организацию. «Уже одно это помогло бы», – заключил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.