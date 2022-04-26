Немецкие оружейники предложили поставить Украине 88 старых танков Leopard и 100 гаубиц

Концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder, сообщили немецкие СМИ.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил поставить Украине 88 бывших в употреблении танков Leopard. Предложение также включает в себя обучение экипажа в Германии, обучение техобслуживанию танков, инструменты, запчасти, станцию техобслуживания и боеприпасы, пишет агентство во вторник, 26 апреля, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

По его информации, ходатайство о разрешении на эти поставки было подано в конце прошлой недели в министерство экономики ФРГ. Федеральное правительство получило еще один запрос от Rheinmetall на разрешение предоставить Украине 100 боевых машин пехоты типа Marder для защиты от российской агрессии. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил 25 апреля, что решение будет принято незамедлительно.

Кроме того, по данным Die Welt, оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова поставить Украине 100 самоходных гаубиц 2000, способных поражать цели на расстоянии до 40 километров. Нидерланды готовы передать Украине эти тяжелые артиллерийские орудия, а правительство Германии пока пообещало только помощь в обучении и боеприпасы для них.

Танки Leopard относятся к модели 1A5, которая производилась с начала 1960-х годов и использовалась бундесвером до 2003 года. Компания Rheinmetall могла бы доставить первые экземпляры на Украину в течение нескольких недель. Стоимость этого военного заказа оценивается в 115 млн евро.

Ранее немецкие пользователи Twitter выразили возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Андрей Мельник.

Также читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца.