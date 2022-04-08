Россия выразила протест Японии в связи с высылкой дипломатов

Посол России в Японии Михаил Галузин выразил протест замглавы японского МИД Такэо Мори из-за решения Токио выслать сотрудников российского посольства и торгпредства, сообщает российское дипломатическое представительство.

В Telegram-канале посольства сообщается, что Галузин «заявил первому заместителю министра иностранных дел Японии Т. Мори решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио».

Он отметил, что «действия Токио, направленные на разрушение российско-японских отношений, неприемлемы».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Япония пытается искусственно увязать повестку двусторонних отношений с искаженным толкованием целей и задач специальной военной операции России на Украине.

Ранее Москва пообещала ответ на высылку дипломатов из Японии.

Между тем страны Европы уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.

Также российских дипломатов выслали Эстония, Словения, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория.

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