Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты

В Херсоне объяснили необходимость назначения новых властей города и области

«Новый глава Владимир Сальдо знает и регион, людей, и население хорошо знает его, поэтому такое назначение – к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Ранее стало известно о том, что по инициативе российских военных Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо.

«Я оцениваю назначение Владимира Сальдо на пост главы Херсонской области как правильное. Он опытный управленец, в нынешней ситуации это решение приведет к улучшению ситуации в области», – пояснил бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, который только что вернулся в регион после многолетнего пребывания в России.

По словам экс-депутата, Херсон оказался в не очень хорошем состоянии. «Даже те районы, где не было боевых действий, выглядят, как после бомбежки. Мне очень странно думать об этом: почему Украина восемь лет находила деньги на войну с Донбассом, а на обустройство собственных городов не нашла», – посетовал Журавко.

Уровень безопасности на улицах города можно считать приемлемым, считает бывший депутат. «Сотрудники Росгвардии справляются со своими обязанностями. Также хорошо, что есть вода и электричество, продукты лежат на прилавках в магазинах, есть топливо на заправках», – указал Журавко. По его словам, в магазинах Херсона достаточно продуктов, доставляемых из России. На некоторую продуктовую номенклатуру цены высокие, но это, по словам Журавко, временное явление. «Но Киев давно перестал производить выплаты местным жителям – нет ни зарплат, ни пенсий. Конечно, такое безденежье создает проблемы для народа», – отметил бывший парламентарий.

«Панических настроений среди населения нет, но каждый человек за что-то переживает. Как-никак, под боком идут боевые действия», – отметил Журавко.

Что касается Херсонской области, то, по его словам, там даже удалось провести посевные работы. «Но есть районы, где уже все нормально, все сделано, а в некоторых районах посевную вообще не удалось провести. Тут причины в том числе и в местных руководителях, некоторые из которых как будто специально ставят палки в колеса», – пояснил Журавко.

Бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева, который действовал от имени украинских властей, его следовало бы отдать под суд, добавил собеседник. «Будучи главой города, он в последние дни, похоже, занимался саботажем. Например, делал вид, что не смог найти две тонны солярки, чтобы запустить здешний асфальтовый завод, не смог завезти 200 тонн асфальта, чтобы заделать огромные дыры на дорогах, довел до беспорядка коммунальную систему», – перечислил Херсон.

Новым градоначальником подконтрольного ВС РФ Херсона назначен депутат горсовета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили РИА «Новости» в военно-гражданской администрации города. Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и всю Херсонскую область. При этом прежний мэр Колыхаев продолжал занимать свой пост, а над зданием горсовета продолжал висеть украинский флаг. Однако в понедельник, по словам Колыхаева, в здание горсовета вошли вооруженные люди, которые забрали ключи и сменили охрану. Украинский флаг со здания был снят, сообщил портал телеканала «Царьград».

Как сообщил Колыхаев, по приказу областного военного коменданта информация о назначении новых руководителей города и области разослана всем вице-мэрам, руководителям коммунальных предприятий, департаментов, управлений Херсонского исполкома, старостам округов, главам районных советов. «Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества», – сообщил Колыхаев.

Сальдо возглавлял город Херсон в 2002–2012 годах, трижды побеждая на выборах мэра. Позднее он был избран депутатом Верховной рады от Партии регионов. В прошлом месяце Сальдо вошел в созданный в Херсоне Комитет спасения за мир и порядок, который отчасти был параллельной властью – наряду с мэром города.

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