Полсотни бывших украинских полицейских заявили о готовности вернуться на службу и обеспечивать порядок на улицах в освобожденном городе Купянске Харьковской области готовы, заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

«Уже первые (бывшие полицейские Украины) обратились с просьбой о своем трудоустройстве. Сейчас проводятся собственной безопасностью специальные проверки, будут открываться нормальные полицейские участки из местных, которые ранее здесь работали», – передает РИА «Новости» его слова.

Корнет добавил, что всего для обеспечения порядка в Купянске нужно 100-120 полицейских, на данный момент 50 должно быть достаточно. «Не будут все службы работать в полном объеме, пока ведутся боевые действия», – отметил он.

Ранее находящийся под контролем Вооруженных сил России Купянск – крупный железнодорожный узел и третий по величине город Харьковской области – внезапно отключили от электричества.

Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод.

Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц. 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенку, масло.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД