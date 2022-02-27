Город в Харьковской области начали совместно охранять украинская полиция и российские военные

Мэр города Купянска в Харьковской области Украины Геннадий Мацегора заявил, что местная полиция начала патрулирование населенного пункта вместе с российской армией.

По словам мэра, на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск с предложением начать переговоры, «иначе город будут штурмовать со всеми последствиями». «Я принял решение участвовать в переговорах дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе и всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим. Со мной на переговорах была начальник полиции Шевченка Наталья Артемовна. Мы обговорили действия военных, которые ставят [своей] целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей и убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города. Будет порядок в городе», – сообщил Мацегора жителям города в видеообращении, которое опубликовано на странице Купянского городского совета в соцсети Instagram.

В течение дня порядок в городе обеспечивал украинский райотдел полиции.

«Я принял это решение, решение за мной, ответственность за все, что происходит в городе, лежит на мне. Я нахожусь в городе все это время и остаюсь дальше. Будет работать больница, школа, садики. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме», – отметил Мацегора.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.