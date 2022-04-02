Экс-боец «Айдара» рассказал о смеси символов нацбата

Бойцы националистического батальона «Айдар» используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, разговаривают только на украинском языке и не признают Россию, рассказал бывший младший сержант «Айдара» Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.

«Все воюющие люди, скажем так, – они с Западной Украины. Они не признают абсолютно российскую власть, русский язык они не хотят слышать, они хотят разговаривать только на украинском языке. Они признают только своего Степана Бандеру», – цитирует РИА «Новости» Нурыгу.

По его словам, «айдаровцы» используют красно-черные знамена украинских националистов, нацистские приветствия, «наносят себе татуировки в виде немецкой свастики, орлов», стригутся под «казаков украинских», оставляя только оселедцы, чубы. «Айдар» – одно из названий отрощенного клока волос на выстриженной голове, отличительной черты зрелых воинов у украинских казаков XVI-XVII веков.

Сам Нурыга рассказал, что родился в Алуште, в Крыму, там проживают отец, мать.

«Хочется вернуться домой, потому что уже долгое время я их не видел. Хочется проживать там», – заявил он, добавив, что на Украине «устали от ущемления языка», как и вся ситуация.

«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык. Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства... Хочется домой, мира», – добавил он.

Экс-боец «Айдара» считает, что российская специальная военная операция на Украине – это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь расправ и даже убийств со стороны киевского националистического режима.

По его словам, сам он сдался потому, что хочет жить мирной жизнью и общаться на русском языке, на котором говорит с самого детства

«Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит, ты являешься приверженцем России. Для тех же, кто на Украине говорит по-русски, могут быть очень плохие последствия, вплоть до летального исхода», – добавил он.

По его словам, большая часть населения настроена положительно к России и очень давно хочет жить нормально, в мире.

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала признания пленных солдат ВСУ под Мелитополем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД