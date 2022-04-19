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Россияне назвали ожидаемый результат военной спецоперации на Украине
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Почти половина россиян (45%) считает, что результатом военной спецоперации России на Украине должен стать суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 39% назвали ожидаемым результатом спецоперации отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны. Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%).
По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Между тем большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% респондентов затруднились ответить.
Большинство (76%) считает, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 14%. 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос.
С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян; с тем, что скорее не поддерживают, – 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%.
Ранее политолог Наталья Линдигрин заявила газете ВЗГЛЯД, что «все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны».
Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины
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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Ранее Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
До этого Минобороны публиковало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва, заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан третьего ранга», – цитирует Развожаева ТАСС.
Чирва умер от ран, которые он получил в бою с неонацистами на Украине. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», – добавил губернатор.
Чирва – уроженец Севастополя. Он окончил филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015 и 2016 годах принимал участие в специальной операции на территории Сирии.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая
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В правящей «Грузинской мечте» не видят достаточных аргументов удовлетворить требование оппозиции и праздновать День Победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с инициативой оппозиционеров в понедельник заявил, что «День Победы отмечают 9 мая страна НАТО Румыния и Израиль – государство пострадавших от Холокоста евреев».
Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе отметил, что Германия подписала акт о капитуляции в тот час, когда в Тбилиси уже было 9 мая.
Также в «Грузинской мечте» подчеркивают, что надо учесть мнение ветеранов, а они традиционно отмечают 9 мая.
Депутат-оппозиционер Георгий Вашадзе заявил, что «Грузия должна отмечать День Победы не с Россией, а с Европой, то есть 8 мая».
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении это самый высокий показатель потерь среди республик СССР.
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Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.
«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет – только поднимать руки», – сказал газете ВЗГЛЯД Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали». По его словам, в общей сложности на «Азовстали» остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев. «Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – сказал он ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В Минобороны сообщали, что согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ
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Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отвели в бункер... После этого я их не видел», – заявил Эслин.
Видео с рассказом иностранца опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».
По его словам, мирных граждан брали в плен просто потому, что те заблудились.
Ранее Эслин просил обменять его на главу украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука.
В СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. До этого в числе пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, задержали британского наемника Эйдена Эслина.
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Лондон признал «сложной» проблему пленных британцев в Донбассе
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Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, заявил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.
Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс
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«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс».
«Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Шойгу оценил ход спецоперации на Украине
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Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – передает ТАСС заявление генерала на коллегии военного ведомства.
По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Генерал армии добавил, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан. Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
При этом, заявил Шойгу, Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы максимально затянуть спецоперацию. «Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр.
При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.
Напомним, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».
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Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
После обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой российские силовики проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил источник в силовых структурах.
«В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», – сказал источник РИА «Новости».
Напомним, на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными СБУ для украинских диверсионных групп. Уточнялось, что схрон нашли на территории завода «Паллада».
Кроме того, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.
Лавров: Зеленский делает заявления в зависимости от того, что пьет или курит
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Глава МИД Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит» – так он прокомментировал его слова о том, что Россия якобы собирается применить против Украины ядерное оружие.
«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», – заявил министр телеканалу India Today, передает ТАСС
Лавров также отметил, что Запад использует Зеленского в своих целях.
«Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», – цитирует главу МИД РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что в планы России не входит смена режима на Украине. «Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», – сказал он.
Ранее Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились.
Россия призвала Черногорию разъяснить заявление о разрыве дипотношений
В МИД Черногории направлен запрос о разъяснении публикаций, касающихся необходимости разрыва дипотношений с Россией, сообщило российское посольство в Подгорице.
Посольство сообщило, что в МИД Черногории «направили ноту, запросив разъяснения». Министерство опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича, в котором сообщалось, что тот указал на необходимость «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России», передает ТАСС.
МИД Черногории также опубликовал список введенных, как сообщалось, правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». Также список включал «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».
Пользователи начали спрашивать, разорваны дипотношения с Россией или нет. После этого МИД Черногории удалил заявление в Twitter.
Издание Pobjeda, которое является ведущей проправительственной газетой страны и придерживается русофобских позиций, опубликовало сообщение под заголовком «Черногория разрывает дипломатические отношения с Россией?!». Позднее, когда МИД удалил свое сообщение, газета исправила заголовок на «МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией». Как пишет Pobjeda, пресс-служба МИДа «прислала исправление сообщения, в котором говорится, что министр только сообщил виды рестриктивных мер».
В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.
Ходаковский указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине
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«По всей линии фронта идет активизация боевых действий. По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс».
«Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
При этом, говоря конкретно о Мариуполе, Ходаковский заверил, что сейчас в приоритете завершение ранее поставленных задач, касающихся полного освобождения города от сил ВСУ и нацбатов. «У нас тут есть своя задача, и пока мы ее не закончим, на другое направление мы не перебросимся», – заключил собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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ВКС уничтожили завод по ремонту «Точек-У» в Днепропетровске
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Авиация ВКС России уничтожила завод по ремонту головных частей ракет «Точка-У» в Днепропетровске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожены: в Днепропетровске – завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У», в районе населенного пункта Зеленое Поле – командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна – два склада боеприпасов и хранилище топлива. (...) Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск», – цитирует его ТАСС.
Конашенков уточнил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам Украины. Ранее Конашенков заявил, что ВС России уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВС Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В пятницу генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ в ближайшее время планируют нанести удар «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая в Харьковской области.