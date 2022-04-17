Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе

Российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие

Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

«В течение 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом, содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям «военного времени», – говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06.00 мск 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», – заявили в Минобороны.

«Для практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции предусмотрен следующий алгоритм действий. с 05.00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05.30 мск объявляется «режим полной тишины»; 06.00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов. с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи. С 06.00 до 13.00 мск – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов», – подчеркнули в Минобороны.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявили в Минобороны.

«Кроме того, обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – при циничном отношении киевских властей, такая незавидная судьба ждет всех вас. Учитывая это, не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма. При этом, Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с вашими товарищами, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», – добавили в Минобороны.

«Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации. Кроме того, указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», – сообщили в Минобороны.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

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