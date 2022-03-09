Российские военные эвакуировали иностранцев с Украины в Крым на бронепоезде

Расчет бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан нескольких государств с Украины по железной дороге, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«Из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. <…> Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину», – приводит текст сообщения ТАСС.

Уточняется, что эвакуированы 166 граждан Турции, 41 гражданин Украины, а также граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии. Посадка на поезд, в который вошли пять пассажирских вагонов, была обеспечена близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона.

Накануне Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения. Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, структуры ООН, ОБСЕ, МККК.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.

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