Поклонская: Украинцев терроризируют за согласие принимать помощь от россиян

Украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России, заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины.

«Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению – вплоть до поджогов домов», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

«В связи с этим мной специально не указываются населенные пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе», – написала замглавы Россотрудничества.

«Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания – это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству. (…) К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут (лично я буду) заниматься этой работой. Обещаю не оставить простых жителей Украины без помощи, так как мы – один народ. И это тоже правда – нравится она кому-то или нет», – подчеркнула Поклонская.

Напомним, 8 марта МЧС России доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи. В частности, 25 машин МЧС России доставили из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Кроме того, еще одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза из Крыма в Херсонскую область. Помимо этого, в Харьковскую область из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи.