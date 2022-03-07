Тбилиси успокоил Киев отсутствием намерений поставлять в Россию молоко

Председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал «вызывающими сожаление» «отдельные негативные заявления» украинских официальных лиц о том, что Грузия якобы сейчас договорилась с Россией о поставках туда молочной продукции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он объяснил такие заявления «эмоциональным фоном».

Выразив полную политическую солидарность Украине, глава фракции отметил, что ряд частных грузинских компаний запросил Россию о возможностях поставок молочной продукции в 2020 году, и это никак не связано с сегодняшним днем.

Мамука Мдинарадзе отметил, что Россия сейчас ответила положительно, но поставки из Грузии не планируются.

Политик напомнил, что Грузия, несмотря на разрыв после войны-2008 дипломатических отношений с Россией, поддерживала с этой страной торгово-экономические отношения.

«А для Украины Россия до недавнего времени оставалась главным торговым партнером», – сказал он.

Мдинарадзе сообщил, что политическая и гуманитарная поддержка со стороны Тбилиси Киева продолжится, какие бы заявления не делали украинские руководители.

Со своей стороны, депутат от «Грузинской мечты» Анри Оханашвили сказал, что именно в период правления партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Грузия дала согласие на вступление России в ВТО и ввела безвизовый режим для граждан России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД